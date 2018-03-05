Gomis, FETÖ'cü Hakan Şükür tuzağına düşmedi! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    , 'cü tuzağına düşmedi!

    Gomis, FETÖ'cü Hakan Şükür tuzağına düşmedi!

    Galatasaraylı , Fransız televizyonunda 'cü 'le ilgili sorulan soruda tuzağa düşmedi, "'da en büyük efsane ." dedi.

    'ın Fransız golcüsü , 'da beIN Sports'a konuk oldu...

    Gomis, "G.Saray'a alışmam zor olmadı, biz Afrika kökenliler ilgi görmeyi seviyoruz ve karşılığını vermek için can atıyoruz. Çok iyi ağırlandım. 23 maçta 24 gol atmanın ligin seviyesiyle alakası yok. 'de bunu yapan yabancı oyuncu çok az. Gelirken 25 gol hedefi koymuştum. Başardım ama 10 hafta var, daha çok atmalıyım. Dünya Kupası'na gitmek ne hayal ne gerçek. Hedefim önce G.Saray ile şampiyonluk yaşamak.

    "EN BÜYÜK EFSANE FATİH TERİM"
    F.Bahçe ile oynadığımız derbi öncesinde, tüylerim diken diken oldu. O gün takım halinde, taraftarların seviyesinde olamadık. 35 yaşından sonra da oynayabilirim. Kulüp isterse sözleşmeyi uzatıp kendimi G.Saray'a adarım" dedi.

    FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR SORUSUNDA TUZAĞA DÜŞMEDİ
    "'de Galatasaray taraftarının gözünde yarı tanrı gibi olan 'e nazaran taraftarın gözünde kendi yerini nasıl görüyorsun?" sorusunu, "G.Saray taraftarlarının gözünde en büyük ismin olduğunu düşünüyorum" şeklinde cevapladı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:43
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