Gizli transfer ücreti vermiş – Fotomaç – 05 Mart 2018
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HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Gizli ücreti vermiş

    Gizli <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> ücreti vermiş
    Faruk Süren, başkan Cengiz'in kulüple ilgili net resmi çıkarması ve bunu toplumla paylaşması gerektiğini belirterek, "Mayısa kadar durumu idare edip seçime gitmesi lazım ve isterse kendisi de aday olabilir. 'in aday olmasını tavsiye etmem ama isterse olabilir" dedi. Ndiaye konusuna da değinen Süren, şu açıklamayı yaptı: "Bonservisini 7.5 milyon euro diye biliyorduk, 3 milyon euro'luk da bir bonus çıktı. 4 yılın bonusu neden peşin veriliyor? Bu bonus değil, gizli ücreti. Bunu hem 'dan hem de bizden gizliyor. Tam resmi yavaş yavaş görüyoruz."
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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