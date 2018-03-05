Aziz Yıldırım bırakmalı – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    bırakmalı

    Aziz Yıldırım bırakmalı
    Başkanı 'ın artık görevi bırakması gerektiğini savunan Süren, 'ın Beşiktaş'ı toparladığını belirtirken, Türk sporunun sorununun "uzun vadeli karar alamamak" olduğunu söyledi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz Yıldırım bırakmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN