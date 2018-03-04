Lato hasret giderdi – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Lato hasret giderdi

    Lato hasret giderdi
    Cimbom'un 'dan renklerine bağladığı İasmin Latovlevici dün eski takım arkadaşlarıyla buluştu. Rumen futbolcu, karşılaşma öncesinde Karabüksporlu oyuncularla uzun uzun sohbet etti. ile eski takım arkadaşları arasındaki sohbet maç sonu da sürdü.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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