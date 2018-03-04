Evinde yer kalmadı
-Gomis sokaktaki şımarık çocuklar gibi eğilip kafasıyla sürükleye sürükleye atacak şimdi. @akonavic
?-Bafetimbi Gomis 4 tane attıktan sonra rakip stoperi teselli ediyordu. Üzülme gibilerinden 30 saniye sonra 5. golü atmak için depara kalktı. Tam aradığım forvet. @om1903
-Gomis'e bak Göksenin'den fazla sayı attı bu maç. @erincbilican
-Gomis'in Negredo'yu yakalamasına 14 gol kaldı. @dnnzgzzr
-Gomis topları eve götüre götüre evde yer kalmayacak. @VLKcan8
- Bence Gomis hala daha bir yerlerde gol atmaya devam ediyor. @srcnaydgn
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:50
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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