Evinde yer kalmadı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Evinde yer kalmadı

    Evinde yer kalmadı
    karşısında coşan 'in 4 golü sonrası taraftarlar sosyal medyada yıldız oyuncuya övgü yağdırdı. İşte krallıkta zirveye kurulan Fransız golcüyle ilgili atılan tweetler:

    -Gomis sokaktaki şımarık çocuklar gibi eğilip kafasıyla sürükleye sürükleye atacak şimdi. @akonavic
    ?-Bafetimbi Gomis 4 tane attıktan sonra rakip stoperi teselli ediyordu. Üzülme gibilerinden 30 saniye sonra 5. golü atmak için depara kalktı. Tam aradığım forvet. @om1903
    -Gomis'e bak Göksenin'den fazla sayı attı bu maç. @erincbilican
    -Gomis'in 'yu yakalamasına 14 gol kaldı. @dnnzgzzr
    -Gomis topları eve götüre götüre evde yer kalmayacak. @VLKcan8
    - Bence Gomis hala daha bir yerlerde gol atmaya devam ediyor. @srcnaydgn
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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