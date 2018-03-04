Bay asist Feghouli
G.Saray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Karabük maçında Gomis’e verdiği gol paslarıyla, bu sezonun bir maçta en çok asist yapan ismi oldu
GOLÜ SAYILMADI
G.Saray'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün akşam asistleriyle yıldızlaşırken, attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Cezayirli'nin topu filelere gönderdiği pozisyonda ofsayt olmadığı göründü.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:22
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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