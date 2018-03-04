Bay asist Feghouli – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Bay asist Feghouli

    Bay asist Feghouli

    G.Saray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, maçında ’e verdiği gol paslarıyla, bu sezonun bir maçta en çok asist yapan ismi oldu

    Sarı-kırmızılılar dün akşam deplasmanında tarihi bir galibiyet elde ederken, yıldız oyuncu Feghouli de yaptığı 3 asistle yeni bir rekorun altına imza attı. Sezon başından bu yana toplam 4 asist yapan Cezayirli oyuncu, karşılaşmasında 'in attığı 4 golün 3'ünün asistini yaptı. Farklı galibiyetin mimarlarından biri olan Feghouli, dün akşamki performansıyla bu sezon Süper Lig'de bir maçta en çok (3) asist yapan oyuncu olmayı başardı. Sezon başından bu yana 5 kez de rakip fileleri havalandıran Feghouli, böylece toplam 12 gole direkt katkıda bulundu. Cezayirli yıldız güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.



    GOLÜ SAYILMADI
    G.Saray'ın 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün akşam asistleriyle yıldızlaşırken, attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Cezayirli'nin topu filelere gönderdiği pozisyonda ofsayt olmadığı göründü.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:22
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