Her gün yeni bir borç! Öde öde bitmiyor... – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Her gün yeni bir borç! Öde öde bitmiyor...

    Her gün yeni bir borç! Öde öde bitmiyor...

    Galatasaray Kulübü'nde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, bir yandan 9 Mart'ta UEFA ile yapılacak FFP zirvesine hazırlanırken bir yandan da borçlarla boğuşuyor.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:30
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