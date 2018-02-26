Eren Derdiyok ez az 2 hafta yok – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    ez az 2 hafta yok

    Eren Derdiyok ez az 2 hafta yok
    Sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde ezilme tespit edilen Eren Derdiyok'un tedavisinin 2 ile 8 hafta arasında süreceği ifade edildi. Akhisar ile oynanacak kupa maçından başlayarak forma giyemeyecek olan golcü futbolcunun bu nedenle oldukça üzgün olduğu ifade edildi
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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