Eren Derdiyok ez az 2 hafta yok

Sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde ezilme tespit edilen Eren Derdiyok'un tedavisinin 2 ile 8 hafta arasında süreceği ifade edildi. Akhisar ile oynanacak kupa maçından başlayarak forma giyemeyecek olan golcü futbolcunun bu nedenle oldukça üzgün olduğu ifade edildi