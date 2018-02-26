Belhanda’ya tokat göndermesi! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’ya tokat göndermesi!

    Belhanda’ya tokat göndermesi!
    Ryan Donk, Bursaspor maçında eli gözüne gelen 'ya şakayla karışık takıldı. Sol gözünde konjoktiva yırtığı tespit edilen futbolcu dün sosyal medya hesabından Belhanda'nın doğum gününü kutlarken, "Doğum günün için tokat atma fırsatı bende fakat gözümden dolayı ıskalayacağım. İyi ki doğdun!" dedi.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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