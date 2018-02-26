‘Nagatomo’ gafı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ gafı

    ‘<a href="/index/nagatomo?id=3c934f1e-ad74-4729-82f7-c7b10c69a6d3" class="" rel="tag">Nagatomo</a>’ gafı
    kulübü, 1-1 biten Wolfsburg maçı sonrası büyük bir gaf yaptı. Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, golü atan Muto'nun yerine 'nun hesabı etiketlendi. bu paylaşıma, " beni hedefine aldı sanırım" şeklinde esprili bir yanıt verdi
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ gafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN