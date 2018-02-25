Derbi sırasında G.Saray'dan sert açıklama!
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynandığı anlarda resmi siteden sert bir açıklama yayınladı.
İşte o açıklama:
Galatasaray Spor Kulübü yarıştığı her dalda başarı çıtasını en yükseğe koymuş ancak bazı zihniyetlerin aksine 'başarı yolunda her şey mubahtır' anlayışını değil, bu uğurda bünyesinde spor kültürünü ve ahlakını en üst seviyede temel edinmiş, profesyonel anlayıştaki sporcularla tüm kulvarlarda zirveyi hedeflemiştir.
Üzülerek görüyoruz ki Galatasaray'ın hedeflediği başarılara ulaşmasından korkanlar ve bu yolda saha dışı oyunları oynamayı alışkanlık haline getirmiş olanlar; medya piyonları aracılığıyla Galatasaray Spor Kulübü oyuncularını karalamaya ve kendi kirli zihinlerindeki oyunlara sporcularımızı alet etmeye başlamışlardır.
Demokrasilerde eleştiri ve yorum hakkı, insanların onur ve şereflerine saldırma hakkı değildir. Galatasaray'ın kırmızı çizgisi olan ahlaki değerlerine laf edenler ve bu tarz oyunları oynamayı seçenler ile onların işbirlikçileri, maalesef dost meclislerinde senaryolarını yazdıkları yalanlara kendileri inanmaya başlamışlardır. Bu sebeple; kirli zihinlerindeki oyunlarda Galatasaray'ımızın sporcularının isimlerini duyum adı altında yalan ve uydurma haber/yorumlarla anmamaları konusunda son kez uyarır, buna alet olan şahıs, kurum, kuruluşlara karşı tüm hukuki haklarımızın saklı kaldığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
Galatasaray Spor Kulübü
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:52
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
Derbi sırasında G.Saray'dan sert açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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