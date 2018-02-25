G.Saray'da 25 kez forma giymesi halinde eski kulübü Dinamo Kiev'e 250 bin Euro bonus bedeli ödenmesi şartı bulunan Belhanda toplam 24 maç oynadı. Akhisar maçında oynarsa G.Saray'ın kasasından 250 bin Euro çıkacak.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:02
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Çalımbay'dan Burak ve Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
aydın geçen yıl ersun yalan bursa ya yaptığı aklıma geldi
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Kayserispor, Paşa'yı devirdi!
Toplam 1
Yorum
kosabora gördük gelecek vaadeden hakemi... Halil umut meler... 2-1 önde olan kayseri lehine öyle bir penaltı çaldı ki , kasımpaşayı bitirdi...
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Beşiktaş bizi yenemiyor ki
Toplam 2
Yorum
beyaz sanki brezilya ligi her yerde yayinlaniyormus gibi turkiye ligini kucumsemis, ha KANKANIZ ALI PALABIYIGI tanitmayi unutmusun brezilyaya!!!!!
Belhanda bonusu! 250 bin Euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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