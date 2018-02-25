Belhanda bonusu! 250 bin Euro... – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    bonusu! 250 bin ...

    Belhanda bonusu! 250 bin Euro...

    G.Saray'da 25 kez forma giymesi halinde eski kulübü Dinamo Kiev'e 250 bin Euro bonus bedeli ödenmesi şartı bulunan Belhanda toplam 24 maç oynadı. Akhisar maçında oynarsa G.Saray'ın kasasından 250 bin Euro çıkacak.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:02
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