Basketbol AŞ oldu – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    AŞ oldu

    Basketbol AŞ oldu
    Başkan 'in seçim vaatlerinden " AŞ olacak" ifadesi hayat buldu. Yönetici Erol Özmandıracı "Basketbol AŞ hazır. Forma sponsoru yenilenecek. Sponsor geldiği an 1 hafta içinde devralabilir" diye konuştu.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:18
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