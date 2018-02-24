U-21’de tek gol 27’lik Umut’tan

İki? takımın aslarından önce altyapı takımları karşı karşıya geldi

21 Yaş Altı ekiplerinin mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı karşılaşmada tek golü 27 yaşındaki Umut Gündoğan kaydetti. Taraftarlar "Umut nasıl olsa A takımda düşünülmüyor, bari alt yapıda gençler oynasın" diye sitem etti.