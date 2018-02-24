Stancu'nun beli fazla izin vermedi – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Stancu'nun beli fazla izin vermedi

    Stancu'nun beli fazla izin vermedi
    Konuk Bursaspor'da forvet oyuncusu Bogdan Stancu 34 dakika oynayabildi. Belinde ağrıları bulunan tecrübeli golcü bir pozisyonda durarak daha fazla devam edemeyeceğini söyledi. Kenara "Beni değiştirin" işareti yaptı. Teknik direktör Paul Le Guen bu duruma hiç memnun olmadı. Fransız teknik adam, Stancu'yu alıp sahaya Sinan Bakış'ı sürdü.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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