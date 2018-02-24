Stancu'nun beli fazla izin vermedi
Konuk Bursaspor'da forvet oyuncusu Bogdan Stancu 34 dakika oynayabildi. Belinde ağrıları bulunan tecrübeli golcü bir pozisyonda durarak daha fazla devam edemeyeceğini söyledi. Kenara "Beni değiştirin" işareti yaptı. Teknik direktör Paul Le Guen bu duruma hiç memnun olmadı. Fransız teknik adam, Stancu'yu alıp sahaya Sinan Bakış'ı sürdü.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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