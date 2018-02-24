Garry’ye yakın takip
İngiliz ve İspanyol scoutlar, Galatasaray’ın son haftalarda parlayan yıldızını izledi
Sarı-kırmızılıların evinde Bursaspor'u konuk ettiği mücadelede Garry Rodrigues için gelenler de vardı. Yeşil Burun Adalı futbolcunun son haftalardaki yükselen grafiğini yakından takip etmek isteyen Avrupa ekipleri scoutlarını İstanbul'a yolladı.
İngiltere ve İspanya'dan Türk Telekom Stadı'na gelen scoutlar 27 yaşındaki futbolcuyu bir de çıplak gözle takip etti. Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Rodrigues'in performansı scoutlar tarafından çok beğenildi. Bol bol not tuttukları gözlendi. Rodrigues'i devre arasında Newcastle United istemiş ancak teknik direktör Fatih Terim satışına onay vermemişti. Rodrigues için sezon sonunda 20 milyon euro'luk teklifler beklenyior.
İngiltere ve İspanya'dan Türk Telekom Stadı'na gelen scoutlar 27 yaşındaki futbolcuyu bir de çıplak gözle takip etti. Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Rodrigues'in performansı scoutlar tarafından çok beğenildi. Bol bol not tuttukları gözlendi. Rodrigues'i devre arasında Newcastle United istemiş ancak teknik direktör Fatih Terim satışına onay vermemişti. Rodrigues için sezon sonunda 20 milyon euro'luk teklifler beklenyior.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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