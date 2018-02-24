Garry’ye yakın takip – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Garry’ye yakın takip

    Garry’ye yakın takip

    İngiliz ve İspanyol scoutlar, ’ın son haftalarda parlayan yıldızını izledi

    Sarı-kırmızılıların evinde Bursaspor'u konuk ettiği mücadelede Garry Rodrigues için gelenler de vardı. Yeşil Burun Adalı futbolcunun son haftalardaki yükselen grafiğini yakından takip etmek isteyen Avrupa ekipleri scoutlarını 'a yolladı.

    İngiltere ve İspanya'dan Stadı'na gelen scoutlar 27 yaşındaki futbolcuyu bir de çıplak gözle takip etti. Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Rodrigues'in performansı scoutlar tarafından çok beğenildi. Bol bol not tuttukları gözlendi. Rodrigues'i devre arasında Newcastle United istemiş ancak teknik direktör satışına onay vermemişti. Rodrigues için sezon sonunda 20 milyon euro'luk teklifler beklenyior.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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