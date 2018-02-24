‘Bu goller doktor için’ – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    ‘Bu goller doktor için’

    ‘Bu goller doktor için’

    Bafetimbi Gomis hat-trick yaptığı maç topunu eve götürdü

    Tecrübeli forvet maç sonu şunları söyledi: "Geçen hafta oyundan çıkmadığım için doktor Yener İnce'ye eleştiriler oldu. Oysa ben oynamak istedim. Bu 3 golü ona armağan ediyorum. F.Bahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar da mesaj yolladı. Onlara da teşekkürler"

    CESUR YÜREK
    Cimbom'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta bayılan Bafetimbi Gomis'e Stadı'nda büyük ilgi vardı. Taraftarlar 'Braveheart' ( yürek) pankartı açtıkları Fransız forvete maç öncesi destek verdiler.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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