‘Bu goller doktor için’
Bafetimbi Gomis hat-trick yaptığı maç topunu eve götürdü
Tecrübeli forvet maç sonu şunları söyledi: "Geçen hafta oyundan çıkmadığım için doktor Yener İnce'ye eleştiriler oldu. Oysa ben oynamak istedim. Bu 3 golü ona armağan ediyorum. F.Bahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar da mesaj yolladı. Onlara da teşekkürler"
CESUR YÜREK
Cimbom'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta bayılan Bafetimbi Gomis'e Türk Telekom Stadı'nda büyük ilgi vardı. Taraftarlar 'Braveheart' (Cesur yürek) pankartı açtıkları Fransız forvete maç öncesi destek verdiler.
CESUR YÜREK
Cimbom'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta bayılan Bafetimbi Gomis'e Türk Telekom Stadı'nda büyük ilgi vardı. Taraftarlar 'Braveheart' (Cesur yürek) pankartı açtıkları Fransız forvete maç öncesi destek verdiler.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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