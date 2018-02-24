Gücümüz yetmedi!
Yeşil-beyazlıların hocası Le Guen, G.Saray'a karşı güçlerinin yetmediğini ifade etti. Tecrübeli hoca, "Erken yediğimiz golün ardından bir de kırmızı kart görmemiz, oyun dengemizi bozdu" dedi.
Bursa'da 3 değişiklik
?Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Yeni Malatyaspor maçına çıkardığı ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Fransız teknik adam John, Shehu ve Ertuğrul Ersoy'a dünkü maçın ilk 11'inde şans verdi. Ancak farklı yenilgiden kurtulamadı.
Bursa'da 3 değişiklik
?Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Yeni Malatyaspor maçına çıkardığı ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Fransız teknik adam John, Shehu ve Ertuğrul Ersoy'a dünkü maçın ilk 11'inde şans verdi. Ancak farklı yenilgiden kurtulamadı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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