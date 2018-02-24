Gücümüz yetmedi! – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Gücümüz yetmedi!

    Gücümüz yetmedi!
    Yeşil-beyazlıların hocası Le Guen, G.Saray'a karşı güçlerinin yetmediğini ifade etti. Tecrübeli hoca, "Erken yediğimiz golün ardından bir de kırmızı kart görmemiz, oyun dengemizi bozdu" dedi.

    Bursa'da 3 değişiklik
    ?Bursaspor Teknik Direktörü Paul Guen, Yeni Malatyaspor maçına çıkardığı ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Fransız teknik adam John, Shehu ve Ertuğrul Ersoy'a dünkü maçın ilk 11'inde şans verdi. Ancak farklı yenilgiden kurtulamadı.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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