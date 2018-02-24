Martin Linnes’e özel tebrik
Fatih Terim, Bursaspor maçının ilk 11'inde görev verdiği Martin Linnes'i özel olarak kutladı. 67. dakikada kenara aldığı 26 yaşındaki oyuncusunun yanağını okşayarak tebrik eden Terim'in, "İşten senden istediğim bu" dediği öğrenildi. Taraftarlar da Norveçli yıldıza alkışlarla destek verdi.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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