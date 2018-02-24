Martin Linnes’e özel tebrik – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’e özel tebrik

    Martin Linnes’e özel tebrik
    Fatih Terim, Bursaspor maçının ilk 11'inde görev verdiği Martin Linnes'i özel olarak kutladı. 67. dakikada kenara aldığı 26 yaşındaki oyuncusunun yanağını okşayarak tebrik eden Terim'in, "İşten senden istediğim bu" dediği öğrenildi. Taraftarlar da Norveçli yıldıza alkışlarla destek verdi.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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