Hasan Şaş’ın taktik defteri – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’ın taktik defteri

    <a href="/index/hasan-sas?id=3ad8b55b-1d44-4fc4-8cda-4fa2524b097e" class="" rel="tag">Hasan Şaş</a>’ın taktik defteri
    G.Saray'ın yardımcı antrenörü , oyun sistemini ve taktiklerinin yer aldığı kitapçığı yedek kulübesinde dikkatli bir şekilde inceledi. Kitapçıkta, organizasyonların resimli bir şekilde yer alması dikkat çekti. 'ın elindeki bu kitapçıkta; sarı-kırmızılıların rakiplerine karşı uyguladığı ve uygulayacağı sistem detaylı bir şekilde yer alıyor.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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