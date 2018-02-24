Hasan Şaş’ın taktik defteri
G.Saray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, oyun sistemini ve taktiklerinin yer aldığı kitapçığı yedek kulübesinde dikkatli bir şekilde inceledi. Kitapçıkta, organizasyonların resimli bir şekilde yer alması dikkat çekti. Hasan Şaş'ın elindeki bu kitapçıkta; sarı-kırmızılıların rakiplerine karşı uyguladığı ve uygulayacağı sistem detaylı bir şekilde yer alıyor.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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