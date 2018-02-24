İşte Aslan bu
Tecrübeli hoca, “Aldığımız bu farklı galibiyetle zirveye çıkarak yarışa yeniden ağırlığımızı koyduk” dedi. ?Mutlu sona ulaşmak istediklerini kaydeden Terim, “En az kayıp yaşayan şampiyon olacak” ifadesini kullandı
Geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldıkları yenilginin ardından "Bize yakışmadı" diyen Fatih Terim'in Bursaspor önünde alınan farklı galibiyetin ardından keyfi yerine geldi. Tecrübeli hoca, "Oyuncularımızla hafta içinde yaptığımız çalışmalarda eksik yönlerimizin üzerinde durduk ve gerçek kapasitemizi sahaya yansıtarak farklı bir galibiyet aldık. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Böylece zirve yarışına iyice ağırlığımızı koyduk. Kalan maçlarımızda da aynı şekilde performans sergileyerek en az kayıpla yarışı tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.
BAŞARACAK GÜÇTEYİZ
Terim Kasımpaşa maçında kısa süreli bir baygınlık geçiren Gomis'e de övgüler yağdırdı. Fransız yıldızın son vuruşlarda çok etkili olduğunu kaydeden Terim, "Onun performansı bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Terim derbiyle ilgili olarak ise, "Zirve yarışında hem bizim hem rakiplerimizin kayıpları olacaktır. En az kayıpla mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.
CENGİZ ÜNDER ÜST DÜZEY OLABİLİR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Roma forması giyen Cengiz Ünder'in üst düzey bir oyuncu olabileceğini söyledi. Terim, "Cengiz halen bütün kalitesini göstermiş değil. Üst düzeyi bir oyuncu olabilir. Bunu yapma isteği var" dedi. Terim, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu içinse, "Tam bir takım oyuncusu. Temennim ikisinin de büyük başarılar elde etmesi" şeklinde konuştu.
BAŞARACAK GÜÇTEYİZ
Terim Kasımpaşa maçında kısa süreli bir baygınlık geçiren Gomis'e de övgüler yağdırdı. Fransız yıldızın son vuruşlarda çok etkili olduğunu kaydeden Terim, "Onun performansı bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Terim derbiyle ilgili olarak ise, "Zirve yarışında hem bizim hem rakiplerimizin kayıpları olacaktır. En az kayıpla mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.
CENGİZ ÜNDER ÜST DÜZEY OLABİLİR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Roma forması giyen Cengiz Ünder'in üst düzey bir oyuncu olabileceğini söyledi. Terim, "Cengiz halen bütün kalitesini göstermiş değil. Üst düzeyi bir oyuncu olabilir. Bunu yapma isteği var" dedi. Terim, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu içinse, "Tam bir takım oyuncusu. Temennim ikisinin de büyük başarılar elde etmesi" şeklinde konuştu.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
İşte Aslan bu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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