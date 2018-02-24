Mariano yine yedek – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    yine yedek

    Mariano yine yedek
    TERİM, 'yu yine yedek soyundurdu. Brezilyalı üst üste 3.hafta kulübede başladı. Sağ bekte yine Linnes oynadı. En son 2-1 kaybedilen deplasmanında 90 dakika sahada kalan Mariano, 67'de Linnes'in yerine girdi.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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