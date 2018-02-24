Misafir olma bana! – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Misafir olma bana!

    Misafir olma bana!

    ’da 18 maçtır kaybetmeyen Cimbom, ’u da eli boş gönderdi. Evinde bu sezon ligde 12’de 11 yaptı. Toplamda ise 16. galibiyeti aldı

    Galatasaray, Stadı'nda 18 maçtır kaybetmiyor. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon 30. haftada Kasımpaşa önünde alan sarı-kırmızılılar daha sonra evinde çıktığı 18 resmi karşılaşmanın 16'sını kazandı; 2 kez de berabere kaldı. Cimbom bu sezon taraftarı önünde ligde sadece Fenerbahçe'ye puan kaptırdı. Ezeli rakibiyle golsüz berabere kalan Aslan, iç sahada oynadığı diğer 11 karşılaşmayı kazandı.

    MAÇ BAŞINA 3 GOL
    Evinde bu sezon ligin en başarılı takımı olan Terim'in öğrencileri 12 maçta 36 gol (maç başına 3 gol) atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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