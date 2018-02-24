Misafir olma bana!
Türk Telekom’da 18 maçtır kaybetmeyen Cimbom, Bursaspor’u da eli boş gönderdi. Evinde bu sezon ligde 12’de 11 yaptı. Toplamda ise 16. galibiyeti aldı
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 18 maçtır kaybetmiyor. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezon 30. haftada Kasımpaşa önünde alan sarı-kırmızılılar daha sonra evinde çıktığı 18 resmi karşılaşmanın 16'sını kazandı; 2 kez de berabere kaldı. Cimbom bu sezon taraftarı önünde ligde sadece Fenerbahçe'ye puan kaptırdı. Ezeli rakibiyle golsüz berabere kalan Aslan, iç sahada oynadığı diğer 11 karşılaşmayı kazandı.
MAÇ BAŞINA 3 GOL
Evinde bu sezon ligin en başarılı takımı olan Terim'in öğrencileri 12 maçta 36 gol (maç başına 3 gol) atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.
MAÇ BAŞINA 3 GOL
Evinde bu sezon ligin en başarılı takımı olan Terim'in öğrencileri 12 maçta 36 gol (maç başına 3 gol) atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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