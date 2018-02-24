GOLATASARAY
Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Bafetimbi Gomis (3), Rodrigues ve Serdar Aziz’in golleriyle şov yapıp maç fazlasıyla tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Rakiplerinin oynayacağı maçları beklemeye koyuldu
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor'u 5-0 yenerek maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi. Taraftarı önünde son derece arzulu ve etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, adeta Kasımpaşa yenilgisinin acısını Timsah'tan çıkardı. Bafetimbi Gomis hat-trick yaparak geceye yine damgasını vururken, Rodrigues ve Serdar Aziz de ona eşlik ederek takımlarını farka taşıdı. Cimbom'un ilk yarıda iki topu da direklerden döndü.
AVERAJINI 25'E YÜKSELTTi
Bursaspor'da Ekong 38. dakikada gole giden Belhanda'yı düşürünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı. LİGDE bu sezon 15. galibiyetini alan Galatasaray bu sonuçla Medipol Başakşehir'i 1 puan geçerek maç fazlasıyla tekrar zirveye çıktı. Rakiplerinin maçlarını beklemeye başladı. Aslan sezon sonunda işine yarayabilecek averajını da düzelterek +25'e çıkardı. Konuk Bursaspor ise kötü gidişine devam etti. Bu sezon 10'uncu kez sahadan boynu bükük ayrılan yeşil-beyazlı takım, 27 puanda kaldı. Aslan haftaya deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Bursaspor ise evinde ligin flaş ekiplerinden Kayserispor'u ağırlayacak.
11'DE TEK DEĞİŞİKLİK
G.Saray'da ilk onbirde tek değişiklik gerçekleşti... Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta Kasımpaşa maçında kötü oynayan Tolga Ciğerci'nin yerine orta sahada cezası biten Younes Belhanda'ya görev verdi. Bu rotasyon dışında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan takım aynen sahada yer aldı.
Savaş ÇORLU
AVERAJINI 25'E YÜKSELTTi
Bursaspor'da Ekong 38. dakikada gole giden Belhanda'yı düşürünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı. LİGDE bu sezon 15. galibiyetini alan Galatasaray bu sonuçla Medipol Başakşehir'i 1 puan geçerek maç fazlasıyla tekrar zirveye çıktı. Rakiplerinin maçlarını beklemeye başladı. Aslan sezon sonunda işine yarayabilecek averajını da düzelterek +25'e çıkardı. Konuk Bursaspor ise kötü gidişine devam etti. Bu sezon 10'uncu kez sahadan boynu bükük ayrılan yeşil-beyazlı takım, 27 puanda kaldı. Aslan haftaya deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Bursaspor ise evinde ligin flaş ekiplerinden Kayserispor'u ağırlayacak.
11'DE TEK DEĞİŞİKLİK
G.Saray'da ilk onbirde tek değişiklik gerçekleşti... Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta Kasımpaşa maçında kötü oynayan Tolga Ciğerci'nin yerine orta sahada cezası biten Younes Belhanda'ya görev verdi. Bu rotasyon dışında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan takım aynen sahada yer aldı.
Savaş ÇORLU
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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