GOLATASARAY

de Galatasaray,Stadı'nda konuk ettiğiBursaspor'uyenerekmaç fazlasıylayeniden liderliğe yükseldi.Taraftarı önündeson derece arzulu veetkili bir oyun sergileyensarı-kırmızılılar,adeta Kasımpaşa yenilgisininacısını Timsah'tançıkardı.hat-trickyaparak geceye yinedamgasını vururken,vede ona eşlik ederektakımlarını farkataşıdı. Cimbom'un ilkyarıda iki topu da direklerdendöndü.Bursaspor'da38.dakikada gole gidenBelhanda'yı düşürüncekırmızı kartla oyundışında kaldı.bu sezon15. galibiyetini alanGalatasaray bu sonuçla'i1 puan geçerekmaç fazlasıyla tekrarzirveye çıktı. Rakiplerininmaçlarını beklemeyebaşladı. Aslansezon sonunda işineyarayabilecek averajınıda düzelterek'eçıkardı. Konuk Bursasporise kötü gidişinedevam etti. Bu sezonsahadanboynu bükük ayrılanyeşil-beyazlı takım, 27puanda kaldı. Aslanhaftaya deplasmanda'akonuk olacak.Bursaspor ise evindeligin flaş ekiplerindenKayserispor'u ağırlayacak.Saray'da ilk onbirde tek değişiklik gerçekleşti... Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta Kasımpaşa maçında kötü oynayan Tolga Ciğerci'nin yerine orta sahada cezası biten Younes Belhanda'ya görev verdi. Bu rotasyon dışında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan takım aynen sahada yer aldı.