Batalla: Ben de neyin yanlış gittiğini bilmiyorum
Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Pablo Martin Batalla, takımda neyin kötü gittiğini kendisinin de bilmediğini söyledi.
"Bursaspor için lig yeniden başlıyor"
Kulüpteki güzel yaşadığını ama onların geçmişte kaldığını hatırlatan başarılı futbolcu, "Şu an içinde bulunduğumuz durumdayız. Taraftardan daha fazla ne isteyebiliriz bilmiyorum. Onlara hiçbir şey veremiyoruz bunun farkındayız. Ama şunu da söylemem gerekiyor Bursaspor için lig yeniden başlıyor. 11 maçlık yeni bir periyot var önümüzde. Puanlar alıp, kazanmamız gereken 11 maçlık yeni bir lig başlıyor" şeklinde konuştu.
"Beklentileri veremediğimizin farkındayız"
Beklentileri vermediklerinin farkında olduklarını vurgulayan Arjantinli futbolcu, "Bugün de buradalardı kendi bölümlerini doldurdular. Onların bize yaptığı bu jesti karşılıksız bıraktı. Taraftarımızdan ne isteyebiliriz ki. Ben onlardan bir şey istiyorum. Bu 11 periyotluk dönemde bize destek olsunlar. Zorlu durumdan hep beraber çıkalım" açıklamasını yaptı.
"Ben de neyin yanlış gittiğini bilmiyorum"
Neyin yanlış gittiğini bilmediğini söyleyen Batalla, "Bilseydim size bunu söylerdim ve bunula alakalı size çözüm sunmaya çalışırdım. Geçen sezonu ele aldığımızda ligin ilk yarısında çok fazla puan toplamıştık ikinci yarıya iyi başlamıştık. Bugün farklı durumdayız ve önümüzde kazanmamız gereken 11 maçlık bir seri var. Puanları toplamamız gereken dönem var. Bu dönemde puan almalıyız ki geçen sezondan farklı olarak daha hoş bitebilsin. Bu dönemde istediğim şey herkesin birlikte olması ve bu durumdan çıkabilmesi adına güçlerini birleştirmesi" ifadelerini kullandı.
"Takım bu kadar kötüyken kendimin geleceğini düşünmem"
Takım kötüyken kendi geleceğini düşünmenin kendine yakıştıracak bir durum olmadığını ifade eden tecrübeli sim, "Ben böyle egoist biri değilim kendi geleceğimiz düşünmeyeceğim şu anda. Benim için en önemli yakın gelecek kararı önümüzdeki hafta Kayseri maçından puan almak ile alakalı olan çabam olacak. Bu durumdan çıkmak için de Kayseri'den puan ve puanlar almamız çok etkili olacak" diyerek sözlerini tamamladı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:24
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
Batalla: Ben de neyin yanlış gittiğini bilmiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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