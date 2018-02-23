Batalla: Ben de neyin yanlış gittiğini bilmiyorum – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Batalla: Ben de neyin yanlış gittiğini bilmiyorum

    Batalla: Ben de neyin yanlış gittiğini bilmiyorum

    ’un tecrübeli futbolcusu , takımda neyin kötü gittiğini kendisinin de bilmediğini söyledi.

    'in 23. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 5-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Bursasporlu futbolcu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir karşılaşma olacağını bilerek geldiklerini söyleyen Batalla, "Puanlar alma hayaliyle geldik. Galatasaray'dan gol yiyebileceğimizi biliyorduk ama golü erken yememiz işleri gerçekten değiştirdi. Ondan sonrasında da kırmızı kart bizim için işleri gerçekten zorlaştırdı" diye konuştu.

    "Bursaspor için lig yeniden başlıyor"
    Kulüpteki güzel yaşadığını ama onların geçmişte kaldığını hatırlatan başarılı futbolcu, "Şu an içinde bulunduğumuz durumdayız. Taraftardan daha fazla ne isteyebiliriz bilmiyorum. Onlara hiçbir şey veremiyoruz bunun farkındayız. Ama şunu da söylemem gerekiyor için lig yeniden başlıyor. 11 maçlık yeni bir periyot var önümüzde. Puanlar alıp, kazanmamız gereken 11 maçlık yeni bir lig başlıyor" şeklinde konuştu.

    "Beklentileri veremediğimizin farkındayız"
    Beklentileri vermediklerinin farkında olduklarını vurgulayan Arjantinli futbolcu, "Bugün de buradalardı kendi bölümlerini doldurdular. Onların bize yaptığı bu jesti karşılıksız bıraktı. Taraftarımızdan ne isteyebiliriz ki. Ben onlardan bir şey istiyorum. Bu 11 periyotluk dönemde bize destek olsunlar. Zorlu durumdan hep beraber çıkalım" açıklamasını yaptı.

    "Ben de neyin yanlış gittiğini bilmiyorum"
    Neyin yanlış gittiğini bilmediğini söyleyen Batalla, "Bilseydim size bunu söylerdim ve bunula alakalı size çözüm sunmaya çalışırdım. Geçen sezonu ele aldığımızda ligin ilk yarısında çok fazla puan toplamıştık ikinci yarıya iyi başlamıştık. Bugün farklı durumdayız ve önümüzde kazanmamız gereken 11 maçlık bir seri var. Puanları toplamamız gereken dönem var. Bu dönemde puan almalıyız ki geçen sezondan farklı olarak daha hoş bitebilsin. Bu dönemde istediğim şey herkesin birlikte olması ve bu durumdan çıkabilmesi adına güçlerini birleştirmesi" ifadelerini kullandı.

    "Takım bu kadar kötüyken kendimin geleceğini düşünmem"
    Takım kötüyken kendi geleceğini düşünmenin kendine yakıştıracak bir durum olmadığını ifade eden tecrübeli sim, "Ben böyle egoist biri değilim kendi geleceğimiz düşünmeyeceğim şu anda. Benim için en önemli yakın gelecek kararı önümüzdeki hafta Kayseri maçından puan almak ile alakalı olan çabam olacak. Bu durumdan çıkmak için de Kayseri'den puan ve puanlar almamız çok etkili olacak" diyerek sözlerini tamamladı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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