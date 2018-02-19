Rodrigues ne yapsın

G.Saray'da Kasımpaşa yenilgisinde emeğinin karşılığını alamayanların başında hiç kuşkusuz Garry Rodrigues gelir. Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı yıldız, Kasımpaşa karşısında G.Saray'ı müthiş bir golle öne geçirdi, oynadığı futbolla da takımda yenilgiyi kabullenmeyen isimler arasında öne çıktı. 27 yaşındaki sol açık, son 7 maçında 4 gol, 4 asistlik performansıyla sarı-kırmızılılara büyük bir katkı verdi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da takibindeki Rodrigues, ligde sırasıyla Göztepe, Kayseri, Osmanlı ve Antalya ağlarını havalandırdı.



TAKIMIN EN İYİSİYDİ

Ligde son 6 maçta 3 de asist yapan tecrübeli orta saha, kupada da Konyaspor maçı rövanşında 1 gol pası vererek, son 7 maçta 4 gol, 4 asiste imza attı. Bu sezon lig, Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere 26. maçına çıkan Hollandalı yıldız, toplamda 5 gol, 6 asistle takımın en iyileri arasında yerini aldı. Kasımpaşa karşısında sahada basmadık yer bırakmayan Rodrigues, attığı gole ve iyi oyununa rağmen Cimbom'un mağlubiyetine engel olamadı. Karşılaşma sonunda üzgün bir şekilde sahayı terk eden Rodrigues'i iyi oyunundan dolayı arkadaşları teselli etti.