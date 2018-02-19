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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Rodrigues ne yapsın

    Rodrigues ne yapsın

    ’in gelişiyle çıkışa geçen 27 yaşındaki sol açık,K asımpaşa ağlarını müthiş bir füzeyle havalandırdı. Premier’den Newcastle’ın takibindeki Rodrigues, iyi futboluna rağmen yenilgiyi engelleyemedi

    G.Saray'da yenilgisinde emeğinin karşılığını alamayanların başında hiç kuşkusuz Garry Rodrigues gelir. Yeşil Burun Adaları asıllı , Kasımpaşa karşısında G.Saray'ı müthiş bir golle öne geçirdi, oynadığı futbolla da takımda yenilgiyi kabullenmeyen isimler arasında öne çıktı. 27 yaşındaki sol açık, son 7 maçında 4 gol, 4 asistlik performansıyla sarı-kırmızılılara büyük bir katkı verdi. ekiplerinden 'ın da takibindeki Rodrigues, ligde sırasıyla , , Osmanlı ve ağlarını havalandırdı.

    TAKIMIN EN İYİSİYDİ
    Ligde son 6 maçta 3 de asist yapan tecrübeli orta saha, kupada da maçı rövanşında 1 gol pası vererek, son 7 maçta 4 gol, 4 asiste imza attı. Bu sezon lig, ve Avrupa olmak üzere 26. maçına çıkan Hollandalı yıldız, toplamda 5 gol, 6 asistle takımın en iyileri arasında yerini aldı. Kasımpaşa karşısında sahada basmadık yer bırakmayan Rodrigues, attığı gole ve iyi oyununa rağmen Cimbom'un mağlubiyetine engel olamadı. Karşılaşma sonunda üzgün bir şekilde sahayı terk eden Rodrigues'i iyi oyunundan dolayı arkadaşları teselli etti.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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