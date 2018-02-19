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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Önce Vatan

    Önce Vatan

    ve öğrencileri, ’ndaki askerlerimiz için video yayınladı. Kaptanlar Selçuk ve Muslera, “Kahraman mehmetçikler dualarımız hep sizinle” ifadesini kullandı

    SARI-KIRMIZILILAR, 'ndaki askerlerimizi unutmadı. Galatasaray Teknik Direktörü , yardımcısı ve futbolcular , , ve , yayınladıkları video ile mehmetçiklerimize destek verdi. Yayınlanan videoda şu ifadeler kullanıldı:

    Fatih Terim:
    Zeytin Dalı Harekatı'na katılan mehmetçikler ve değerli aileleri; ülkemiz için verdiğiniz mücadeleye için minnettarız. Bu ülkenin bir ferdi olarak size çok şey borçlu olduğumuzu biliyorum. Dualarımızdasınız. Sağ olun, var olun.

    Levent Şahin: Kıymetli mehmetçikler, canını bu güzel ülke için feda edebilecek cesareti gösterebilen sizlere, sonsuz teşekkür ederiz. Varlığınıza, emeklerinize, nefesinize duacıyız. İyi ki varsınız."

    Selçuk İnan: Kahraman mehmetçiklerimiz Florya'dan selamlar. Kalbimiz sizinle. Dua ediyoruz. Umarım en kısa zamanda evinize döneceksiniz. Hepinize minnettarız. Allah'a emanet olun."

    Muslera: Kalbimiz mehmetçikle.

    Yasin Öztekin: Sevgili mehmetçiklerimiz, gözünüzü kırpmadan, bir an bile düşünmeden çıktığınız yoldan sağ salim ülkemize döneceğinizden eminim. Dualarımız sizinle.

    Ahmet Çalık: Kahraman mehmetçiklerimiz size minnettarız. Dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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