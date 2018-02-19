Önce Vatan
Fatih Terim ve öğrencileri, Afrin Operasyonu’ndaki askerlerimiz için video yayınladı. Kaptanlar Selçuk ve Muslera, “Kahraman mehmetçikler dualarımız hep sizinle” ifadesini kullandı
SARI-KIRMIZILILAR, Afrin Operasyonu'ndaki askerlerimizi unutmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcısı Levent Şahin ve futbolcular Selçuk İnan, Fernando Muslera, Yasin Öztekin ve Ahmet Çalık, yayınladıkları video ile mehmetçiklerimize destek verdi. Yayınlanan videoda şu ifadeler kullanıldı:
Fatih Terim:
Zeytin Dalı Harekatı'na katılan mehmetçikler ve değerli aileleri; ülkemiz için verdiğiniz mücadeleye için minnettarız. Bu ülkenin bir ferdi olarak size çok şey borçlu olduğumuzu biliyorum. Dualarımızdasınız. Sağ olun, var olun.
Levent Şahin: Kıymetli mehmetçikler, canını bu güzel ülke için feda edebilecek cesareti gösterebilen sizlere, sonsuz teşekkür ederiz. Varlığınıza, emeklerinize, nefesinize duacıyız. İyi ki varsınız."
Selçuk İnan: Kahraman mehmetçiklerimiz Florya'dan selamlar. Kalbimiz sizinle. Dua ediyoruz. Umarım en kısa zamanda evinize sağ salim döneceksiniz. Hepinize minnettarız. Allah'a emanet olun."
Muslera: Kalbimiz mehmetçikle.
Yasin Öztekin: Sevgili mehmetçiklerimiz, gözünüzü kırpmadan, bir an bile düşünmeden çıktığınız yoldan sağ salim ülkemize döneceğinizden eminim. Dualarımız sizinle.
Ahmet Çalık: Kahraman mehmetçiklerimiz size minnettarız. Dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:16
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
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