Aslan bir kükrerse!
Albayrak, “İnsanlar kükrüyor bir şeyler değişiyor. Aslan bir kükrerse nasıl kükrer herkesin bilmesini istiyorum” dedi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:42
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Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Toplam 10
Yorum
tolga tudor derbi kazanamıyor derken terim anadolu kuluplerinede yeniliyor iyimi
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
Aslan bir kükrerse! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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