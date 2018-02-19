Muslera'dan ayrılık sinyali
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero, taraftarlardan gelen mesaja verdiği yanıtı paylaştı.
Uruguaylı filebekçisi Muslera'nın eşi Patricia Callero, taraftarın bu mesajıne "Yakında belki" diyerek yanıt verdi. Muslera'nin eşi Callero, daha sonra bu görüşmeyi Instagram aracılığıyla paylaştı.
Callero kısa süre sonra ise bu paylaşımını silerek gelen destek mesajlarını "Teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Muslera'dan ayrılık sinyali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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