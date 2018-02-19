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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Muslera'dan ayrılık sinyali

    Muslera'dan ayrılık sinyali

    kalecisi 'nın eşi , taraftarlardan gelen mesaja verdiği yanıtı paylaştı.

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında , deplasmanda 'ya 2-1 yenildi. Galatasaraylı taraftarlardan biri hatalı olduğunu düşündüğü 'nın eşine 'dan mesaj atarak "Muslera, evine git" yazdı.

    Uruguaylı filebekçisi Muslera'nın eşi , taraftarın bu mesajıne "Yakında belki" diyerek yanıt verdi. Muslera'nin eşi Callero, daha sonra bu görüşmeyi Instagram aracılığıyla paylaştı.

    Callero kısa süre sonra ise bu paylaşımını silerek gelen destek mesajlarını "Teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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