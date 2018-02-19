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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    İstenmeyen adam Carole

    İstenmeyen adam Carole
    Sezon başında 'dan 'ya kiralanan Lionel Carole şokta... İspanyol ekibinin kadro dışı bıraktığı Fransız futbolcu, hayatında ilk kez böyle bir durum yaşadığını belirtip, "Çok üzgünüm. Buraya üst seviyede futbol oynamaya gelmiştim. Her şeye rağmen çalışmaya ve 'yı desteklemeye devam edeceğim" dedi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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