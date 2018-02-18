Erman Toroğlu Serdar Aziz'in pozisyonunu yorumladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Galatasaray maçındaki penaltı kararını değerlendirdi.
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