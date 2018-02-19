Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Fatih Terim'in ikinci yarı puan ortalaması Igor Tudor'un aynı periyoddaki performansının gerisinde kaldı
'Nerede kalmıştık' sloganıyla Galatasaray'da iş başı yapan Fatih Terim göreve Göztepe galibiyetiyle başladı ancak ligin ikinci yarısı Terim için hayal kırıklığıyla devam ediyor.
Deplasmanda oynadığı Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarından aynı skorlarla yenik ayrılan Fatih Terim'in ekibi, sezonun başında aynı haftalar baz alındığında Tudor'lu dönemin 4 puan gerisinde kaldı.
Terim yönetiminde sezonun 2. yarısında 5 maçta 9 puan toplayan Galatasaray, sezonun ilk yarısında aynı rakipler karşısında 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puan toplamıştı.
Igor Tudor (13 puan)
Kayserispor 4-1
Osmanlıspor 3-1 (d)
Sivasspor 3-0
Antalyaspor 1-1 (d)
Kasımpaşa 2-0
Fatih Terim (9 puan)
Kayserispor 3-1 (d)
Osmanlıspor 2-0
Sivasspor 1-2 (d)
Antalyaspor 3-0
Kasımpaşa 1-2 (d)
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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