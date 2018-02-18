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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Uzaktan avlıyorlar

    Uzaktan avlıyorlar
    'in ceza sahası dışından en çok gol atan iki takımı karşılaşacak. (8 gol) ile bu kategoride zirvede yer alıyor. ise 6 ceza sahası dışı golüyle ile birlikte ikinciliği paylaşıyor.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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