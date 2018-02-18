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    18 Şubat 2018, Pazar
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    'a dev sponsor!

    Galatasaray'a dev sponsor!

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ilk sponsorunu buldu. Sarı-kırmızılılar, Jeunesse Global ile anlaşma imzaladı. Tören önümüzdeki günlerde Türk Telekom Stadı'nda yapılacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçilmeden önce takıma dünya çapında sponsorlar kazandıracağını vadetmişti.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:17
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