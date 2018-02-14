Eksik bulundu

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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    ESKİ yönetim tarafından UEFA Finansal Fair Play için hazırlanan raporda eksiklikler olduğu ileri sürüldü. FFP müfettişlerinin, 9 Mart'a kadar bunların tamamlanması için yeni yönetimden talepte bulundukları belirtildi
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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