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    13 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    iyi bir şey

    Liderlik iyi bir şey

    “İlk yarının oyun kalitesinden, isteğinden son derece memnunum. Ne olursa olsun , unvan iyi bir şeydir. Güven ve kredi verir. bu şekilde atılmamalıydı”

    Galatasaray Teknik Direktörü , özellikle ilk yarıdaki performanslarını överek, "İlk yarının oyun kalitesinden, isteğinden son derece memnunum. Dolu dolu bir 45 dakika vardı. Üçten fazla da gol olabilirdi" dedi. İkinci yarıdaki oyunlarını ise hiç istemediğini aktaran Terim, "Bu konuda tembih de ettim aslında ama onlara söylemediğim bir hoşgörü içindeyim. Bizim 12. günde 4. maçımız oldu. Biraz onun yorgunluğu vardı. O yüzden hoş görüyorum ama sadece bu maç için" diye konuştu. liderliğe yükseldikleri hatırlatılan Terim, şampiyonluk yarışı ile ilgili soruya, "Şampiyonluk yarışının 4 takım arasında geçeceğini ifade etmiştim ve yine aynı fikirdeyim. Lider olmak da takip etmek de zordur. Ne olursa olsun , unvan iyi bir şeydir. Güven ve kredi verir" yanıtını verdi. Usta teknik adam, 'nın atılmasını ise şöyle değerlendirdi: % 100 haklı olsa da Belhanda hatalı. İhtiyacımız olan bir Belhanda, bu şekilde atılmamalıydı.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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