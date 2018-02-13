Liderlik iyi bir şey
“İlk yarının oyun kalitesinden, isteğinden son derece memnunum. Ne olursa olsun liderlik, unvan iyi bir şeydir. Güven ve kredi verir. Belhanda bu şekilde atılmamalıydı”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özellikle ilk yarıdaki performanslarını överek, "İlk yarının oyun kalitesinden, isteğinden son derece memnunum. Dolu dolu bir 45 dakika vardı. Üçten fazla da gol olabilirdi" dedi. İkinci yarıdaki oyunlarını ise hiç istemediğini aktaran Terim, "Bu konuda tembih de ettim aslında ama onlara söylemediğim bir hoşgörü içindeyim. Bizim 12. günde 4. maçımız oldu. Biraz onun yorgunluğu vardı. O yüzden hoş görüyorum ama sadece bu maç için" diye konuştu. liderliğe yükseldikleri hatırlatılan Terim, şampiyonluk yarışı ile ilgili soruya, "Şampiyonluk yarışının 4 takım arasında geçeceğini ifade etmiştim ve yine aynı fikirdeyim. Lider olmak da takip etmek de zordur. Ne olursa olsun liderlik, unvan iyi bir şeydir. Güven ve kredi verir" yanıtını verdi. Usta teknik adam, Belhanda'nın atılmasını ise şöyle değerlendirdi: % 100 haklı olsa da Belhanda hatalı. İhtiyacımız olan bir Belhanda, bu şekilde atılmamalıydı.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:21
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Medel’e övgü
Toplam 5
Yorum
serdar tff1 liğ için hazırlanmış karabüke ninemi koysam o da ? pas isabeti sağlar o kadar iyiydiler bursa gb bir takıma karşı neden oynayamadılar
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Fikret Orman: Aboubakar geri...
Toplam 10
Yorum
serdar gsli zaten 20 senedir bir halt yiyemiyorsunuz 20 sene önceki kupada kaldınız österni yendiğiniz gün gelin buraya
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 3
Yorum
ts6106 forvetin önemini bi kez daha anlamış olduk, damdoy ve rodallega yetersiz.
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