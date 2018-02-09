Hakkarili öğrenciler maçı izledi
İstanbul gezisine katılan Hakkarili öğrenciler, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşı karışa gelen Galatasaray ile Konyaspor maçını izlemenin heyecanını yaşadılar.
Ellerinde Galatasaray bayrakları bulunan Hakkarili öğrenciler, ilk defa stadyumda maç izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Galatasaray'ın kendi sahasında rakibi Konyasporu 4-1 yenmesinin mutluluğunu da yaşadıklarını anlatan Hakkarili öğrenciler, kendilerine bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ettiler.
İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi Başkan Yardımcısı Reşit Demir, Hüseyin Çelik Anadolu İman Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mesut Artuş ve Eğitmen Reşit Arslan'ın eşlik ettiği öğrenci kafilesi, 4 günlük gezi programı kapsamında İstanbul Miniatürk, Sultan Ahmet, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Panaroma 1453 gibi tarihi ve turistik mekanlar ile Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi Dr. İlyas Kaya'yı ziyaret etmişlerdi. En son Galatasaray ile Konyaspor maçını izleyen öğrenciler, yaşadıkları güzel anılarla Hakkari'ye dönecekler.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:46
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''5 aylık süreçte kendim değildim''
Toplam 1
Yorum
selcuk bak ne demiş selcuk sen 3 yıl 5 aydır kendinde değilsin vücut bitmiş ağır çekim oynuyosun bence kontrant sonu futbolu bırakmalısın
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 6
Yorum
Mülayim Yeni yasa ile kulüp zararlarını sebep olan başkanlar tarafından ödenmesi mecburi edilsin. Bak o zaman nasıl düzeliyor herşey.
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'Bu yoldan dönüş yok!'
Toplam 21
Yorum
AKDENİZ BIRAK GİT SEYİRCİ BİLE GELMİYOR KULÜBÜ BİTİRDİNİZ, ALİ KOÇ O STADI DOLDURUR, O ÜNİVERSİTEYİ AÇAR MERAK ETME
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