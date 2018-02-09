CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hakkarili öğrenciler maçı izledi

    Hakkarili öğrenciler maçı izledi

    İstanbul gezisine katılan Hakkarili öğrenciler, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşı karışa gelen ile maçını izlemenin heyecanını yaşadılar.

    İlim Yayma Cemiyeti Şubesi tarafından "Önce insan yetiştirmek lazım" sloganı ile organize edilen program kapsamında Hakkari Anadolu Lisesi ve Hakkari Seyit Taha İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden 40 kişilik grup, İstanbul gezisi kapsamında Galatasara ile maçını izlemenin sevincini yaşadılar.

    Ellerinde bayrakları bulunan Hakkarili öğrenciler, ilk defa stadyumda maç izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Galatasaray'ın kendi sahasında rakibi Konyasporu 4-1 yenmesinin mutluluğunu da yaşadıklarını anlatan Hakkarili öğrenciler, kendilerine bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ettiler.

    İlim Yayma Cemiyeti Hakkari Şubesi Başkan Yardımcısı Reşit Demir, Hüseyin Çelik Anadolu İman Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mesut Artuş ve Eğitmen Reşit Arslan'ın eşlik ettiği öğrenci kafilesi, 4 günlük gezi programı kapsamında İstanbul Miniatürk, Sultan Ahmet, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Panaroma 1453 gibi tarihi ve turistik mekanlar ile Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi Dr. İlyas Kaya'yı ziyaret etmişlerdi. En son Galatasaray ile Konyaspor maçını izleyen öğrenciler, yaşadıkları güzel anılarla Hakkari'ye dönecekler.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakkarili öğrenciler maçı izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN