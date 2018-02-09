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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'den açıklaması! Teklif var mı?

    Fatih Terim'den Gomis açıklaması! Teklif var mı?

    Galatasaray Teknik Direktörü , Bafetimbi 'in kendileri için çok önemli bir futbolcu olduğunu söyleyerek, ’den gelen bir teklif olmadığını açıkladı. Terim ayrıca tedavisi için Portekiz’e giden ’nun da önümüzdeki hafta ’da olmasını beklediğini aktardı.

    'de ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Flroya 'nde yaptığı antrenmanla başlayan Galatasaray'da Teknik Direktör , basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Fransız futbolcu Bafetimbi 'e 'den teklifi olduğu yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Terim, "Transfer döneminde o kadar çok şey çıktı ki bu da öyle bir şey. Gomis ile ilgili istek olması çok doğal ama isteyenin bunu resmi kanaldan kulübe bildirmesi lazım, bizim de haberimiz olsun. Ayrıca o bölgede sakatlık dışında herhangi bir eksikliğimiz olmamalı. Gomis çok ihtiyacımız olan bir oyuncumuz. Öyle bir şey henüz bize gelmiş değil, gelse de şu an için itibar edeceğimiz bir konu olmaz. O konuyu ciddiye almıyorum" şeklinde konuştu.

    "GOMİS'İN BÖYLE BİR DÖNÜŞ YAPMASINA ÇOK SEVİNDİM"
    Gomis'e uyarıda bulunduğuna yönelik haberlerin sorulması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı, "Son günlerde çok ciddi analizler yaptık. Burada herkes ile görüştük ve yapmak istediklerimizi bir daha ifade ettik. Gomis özellikle ceza sahasında çok etkili bir golcü. Doğal olarak onun da mazereti vardı. Sakatlığı oldu, antrenmana çıkamadı, maç oynayamadı. Tatsız zamanlar yaşadı. Biz koca bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde onları mutlu etmek ve doğruları söylemekle sorumluyum. Teke tek görüşmelerimiz de oldu. Gomis'in böyle bir dönüş yapmasına çok sevindim. Kendisine ne kadar yetenekli olduğunu hatırlattım. Böyle oynamanın doğru olduğunu anlattım. 'ya da daha çok sorumluluk almasını söyledim" diye konuştu.

    "LİNNES ÇOK PROFESYONEL, EFENDİ VE DÜZGÜN BİR OYUNCU"
    ile dün oynadıkları karşılaşmada Belhanda, , Nagatomo ve Linnes'in performanslarının iyi olduğunu ifade eden Terim, "Linnes çok profesyonel, efendi ve düzgün bir oyuncu. Profesyonellik ve ciddiyet deyince akla gelebilecek bir futbolcu. da çok güvendiğimiz bir futbolcu. Sahada birçok şeyi yapabilecek bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

    "FERNANDO'YU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BEKLİYORUZ"
    Tedavisine Portekiz'de devam edilen Brezilyalı futbolcu 'nun önümüzdeki hafta 'a dönmesini beklediklerini açıklayan Fatih Terim, "Yarın bir görüşme yapacağım, dönüşü daha da erken olabilir. Doktor ile beraber geliş tarihini netleştireceğiz. Bu görüşmeden sonra işin ismini daha rahat koyabiliriz" dedi. Terim ayrıca, tedavisi devam eden 'in ise verdikleri iki günlük izinle Belçika'ya ailesinin yanına gittiğini söyledi.

    "MALAGA, AHMET'İ İSTİYORDU AMA PROSEDÜR NEDENİYLE OLMADI"
    Ara transfer döneminde 'ın ekiplerinden Malaga'dan teklif aldığını doğrulayan başarılı teknik adam, "Malaga, Ahmet'i istiyordu. Ben de oynamasını istediğim için izin vermiştim. Prosedür nedeniyle olmadı. Ahmet şimdi bizimle. Her oyuncuya ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

    "İNŞALLAH SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR MAÇ OLUR"
    Bu hafta Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma hakkında da değerlendirmede bulunan Terim, "Antalyaspor'un başında Hamza Hazmoğlu var. Hamza, Galatasaray'a hem oyuncu hem de hoca olarak hizmet etmiş. Benim de hem oyunculuğumu hem de yardımcılığımı yapmış çok sevdiğim aile dostum, arkadaşım, meslektaşım. İki takımın da puana ihtiyacı var. Güzel olan da bu. İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur" diyerek sözlerini tamamladı.


    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:40
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