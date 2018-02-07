Özbek’ten toplantı
MART ayında yapılacak mali genel kurulda 'İbra edilmeme' olasılığı yüksek olan eski Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, olağanüstü toplandı. Eski yönetici İsmail Sarıkaya yönetiminde Point Otel'de düzenlenen toplantıda Başkan Mustafa Cengiz'in son yaptığı açıklamalar masaya yatırıldı. Özbek ve yönetimi, ibra olursa mayıstaki seçime daha güçlü bir ekiple girme kararı aldı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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