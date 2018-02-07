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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Özbek’ten toplantı

    Özbek’ten toplantı
    MART ayında yapılacak mali genel kurulda 'İbra edilmeme' olasılığı yüksek olan eski Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, olağanüstü toplandı. Eski yönetici İsmail Sarıkaya yönetiminde Point Otel'de düzenlenen toplantıda Başkan Mustafa Cengiz'in son yaptığı açıklamalar masaya yatırıldı. Özbek ve yönetimi, ibra olursa mayıstaki seçime daha güçlü bir ekiple girme kararı aldı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:59
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