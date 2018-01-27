Cengiz’den 5 bin TL’lik alışveriş
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Türk Telekom Stadı'ndaki GS Store'a giderek 'Sarı Cuma' kampansına destek verdi. 5 bin lira'lık alışveriş yapan Cengiz, "Müthiş bir olay. Sosyal camialar tarihinde böyle bir olay bilmiyorum. Bana gelen bilgi dünyada TrendTopic listesinde 3. olduğu. Taraftardan ricam 'Sarı Pazartesi, Sarı Salı' olarak bunu devam ettirsinler" dedi. Cengiz 300 bin adet ürün stoğunu mağazalara gönderdiklerini, 300 bin de yedeklerinin bulunduğunu açıkladı.
Sahaya da yansır (Mini yorum: Levent Tüzemen)
Galatasaray taraftarlarının GSStore mağazalarına gösterdiği ilgi göz kamaştırdı. Ünlü ünsüz birçok insanın kulüp mağazalarında yaptığı alış verişlerden ortaya çıkan fotoğraf şunu diyor: "Gerçek Galatasaraylı taraftar zor günde kol kola girmesini bilir." Storelarda oluşan sinerji bugün Seyrantepe'de tribünlere ve futbolculara yansıyacaktır. Bafetimbi Gomis ve Maicon'un da dönüşüyle tribünler ağzına kadar dolacak, Fatih Terim'in komutasındaki Galatasaraylı oyuncular da tribün gücünü arkalarına alarak yeni bir galibiyete imza atacaklardır.
Sahaya da yansır (Mini yorum: Levent Tüzemen)
Galatasaray taraftarlarının GSStore mağazalarına gösterdiği ilgi göz kamaştırdı. Ünlü ünsüz birçok insanın kulüp mağazalarında yaptığı alış verişlerden ortaya çıkan fotoğraf şunu diyor: "Gerçek Galatasaraylı taraftar zor günde kol kola girmesini bilir." Storelarda oluşan sinerji bugün Seyrantepe'de tribünlere ve futbolculara yansıyacaktır. Bafetimbi Gomis ve Maicon'un da dönüşüyle tribünler ağzına kadar dolacak, Fatih Terim'in komutasındaki Galatasaraylı oyuncular da tribün gücünü arkalarına alarak yeni bir galibiyete imza atacaklardır.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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