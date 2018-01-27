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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    90 milyon liralık senet

    90 milyon liralık senet
    Kongreyi kaybeden eski başkan 'in devir teslimden iki gün önce kulüpten 31 Ocak tarihli 90 milyon lira'lık senet aldığı iddia edildi. Senetler süresinde ödenemezse Özbek, Sportif AŞ'nin 'a ait %67 hissesinin %25'ine blokaj koydurabilecek. Bu durumda Dursun Özbek'in Sportif A.Ş.'ye isteği doğrultusunda iki bağımsız yönetici atanması için SPK'ya başvuru yapma hakkının da doğacağı ifade edildi. Özbek'in kulüpte 20 milyon euro'ya yakın teminat ve alacağının bulunduğu belirtiliyor
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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