90 milyon liralık senet
Kongreyi kaybeden eski başkan Dursun Özbek'in devir teslimden iki gün önce kulüpten 31 Ocak tarihli 90 milyon lira'lık senet aldığı iddia edildi. Senetler süresinde ödenemezse Özbek, Sportif AŞ'nin Galatasaray'a ait %67 hissesinin %25'ine blokaj koydurabilecek. Bu durumda Dursun Özbek'in Sportif A.Ş.'ye isteği doğrultusunda iki bağımsız yönetici atanması için SPK'ya başvuru yapma hakkının da doğacağı ifade edildi. Özbek'in kulüpte 20 milyon euro'ya yakın teminat ve alacağının bulunduğu belirtiliyor
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
90 milyon liralık senet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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