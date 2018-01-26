Gollerimle cevap vereceğim
Fransız yıldız, ‘parasını almadığı için antrenmana çıkmıyor’ iddialarına Osmanlıspor maçında futbolu ve golleri ile yanıt vereceğini ifade etti
BAMBAŞKA YERLERE ÇEKİLDİ
Parasını alamadığı için idmanlara çıkmadığı haberlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren Fransız forvet, Osmanlıspor maçını sabırsızlıkla bekliyor. Gomis'in yakın çevresine, "Sakatlandığım için takım arkadaşlarıma yardım edemedim. Olay bambaşka yerlere çekildi. Asılsız iddialara en güzel yanıtı sahada gollerimle vereceğim" dediği ifade edildi.
Savaş ÇORLU
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
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