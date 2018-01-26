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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Gollerimle cevap vereceğim

    Gollerimle cevap vereceğim

    Fransız yıldız, ‘parasını almadığı için antrenmana çıkmıyor’ iddialarına Osmanlıspor maçında futbolu ve golleri ile yanıt vereceğini ifade etti

    'da Bafetimbi yeniden antrenmanlara başladı. Tecrübeli oyuncu dün Türk Telekom Arena Sta'nda yapılan idmanda yer aldı. Antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan yıldız ismin, Osmanlıspor maçında formasını geri alması bekleniyor. Son karar Fatih Terim'in olacak. Gomis'in tecrübeli hoca ile görüşerek, göreve hazır olduğunu söylediği öğrenildi.

    BAMBAŞKA YERLERE ÇEKİLDİ
    Parasını alamadığı için idmanlara çıkmadığı haberlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren Fransız forvet, Osmanlıspor maçını sabırsızlıkla bekliyor. Gomis'in yakın çevresine, "Sakatlandığım için takım arkadaşlarıma yardım edemedim. Olay bambaşka yerlere çekildi. Asılsız iddialara en güzel yanıtı sahada gollerimle vereceğim" dediği ifade edildi.

    Savaş ÇORLU
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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