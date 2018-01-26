Bugün Cuma! Haydi GSS tore’a

Taraftarların başlattığı ‘Sarı Cuma’ kampanyası bugün gerçekleşecek. Yurt çapındaki 94 GSS tore mağazasında rekor ürün satılması bekleniyor

Galatasaray'da taraftarların kulübe destek olmak amacıyla sosyal medyada başlattığı 'YellowFriday' (Sarı Cuma) kampanyası bugün gerçekleşecek. Kampanya ile tüm taraftarlar, GSStore mağazalarına giderek ürün satın alacak. Yurt çapındaki 94 adet GSStore mağazasında rekor satış yapılması bekleniyor. Yönetim, tüm store çalışanlarına bir mail göndererek kampanyaya uygun olarak bugün ve yarın sarı kıyafet giymelerini istedi. Ayrıca stoktaki ürünler de kamyonlara yüklenerek mağazalara yollandı