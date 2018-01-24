Yeni başkandan inciler
Ne takımın, ne taraftarın, ne başka bir şeyin önüne geçmem. Hocam ve futbolcularla yemek yedim. Müthiş bir kolej havası var. Mali sıkıntılar onlara da yansıyor. Siz kaybettiğinizde evinde ağlayan 12-15 yaşındaki çocukları düşünün dedim.
Kayseri maçında gole ayağa kalktım; bir tek nedenim vardı. Kulübeye baktım. Herkesin birbirine sarıldığını gördüm. Kulübede yedek kulübesinde bunu arıyoruz.
Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak da bu törene geldi. Onlara camianın kabul ettiği isimler de katılacak. Galatasaray dev bir potansiyel var. Bizim amacımız lokomotifi ateşlemek ve ileri götürmek. O muhteşem dinamiğimi harekete geçirmek istiyoruz.
Törende ilginç diyalog
Tören sırasında Divan Başkanı İrfan Aktar ve yeni başkan Mustafa Cengiz arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Cengiz, "Allah yardımcınız olsun, yanınızda olsun" diyerek başarı dileyen Aktar'a şu yanıtı verdi: "Amin buna ihtiyacımız var."
Kayseri maçında gole ayağa kalktım; bir tek nedenim vardı. Kulübeye baktım. Herkesin birbirine sarıldığını gördüm. Kulübede yedek kulübesinde bunu arıyoruz.
Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak da bu törene geldi. Onlara camianın kabul ettiği isimler de katılacak. Galatasaray dev bir potansiyel var. Bizim amacımız lokomotifi ateşlemek ve ileri götürmek. O muhteşem dinamiğimi harekete geçirmek istiyoruz.
Törende ilginç diyalog
Tören sırasında Divan Başkanı İrfan Aktar ve yeni başkan Mustafa Cengiz arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Cengiz, "Allah yardımcınız olsun, yanınızda olsun" diyerek başarı dileyen Aktar'a şu yanıtı verdi: "Amin buna ihtiyacımız var."
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
-
Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
-
Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Yeni başkandan inciler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.