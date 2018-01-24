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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Yeni başkandan inciler

    Yeni başkandan inciler
    Ne takımın, ne taraftarın, ne başka bir şeyin önüne geçmem. Hocam ve futbolcularla yemek yedim. Müthiş bir kolej havası var. Mali sıkıntılar onlara da yansıyor. Siz kaybettiğinizde evinde ağlayan 12-15 yaşındaki çocukları düşünün dedim.
    Kayseri maçında gole ayağa kalktım; bir tek nedenim vardı. Kulübeye baktım. Herkesin birbirine sarıldığını gördüm. Kulübede yedek kulübesinde bunu arıyoruz.
    Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak da bu törene geldi. Onlara camianın kabul ettiği isimler de katılacak. dev bir potansiyel var. Bizim amacımız lokomotifi ateşlemek ve ileri götürmek. O muhteşem dinamiğimi harekete geçirmek istiyoruz.

    Törende ilginç diyalog
    Tören sırasında Divan Başkanı İrfan Aktar ve yeni başkan Mustafa Cengiz arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Cengiz, "Allah yardımcınız olsun, yanınızda olsun" diyerek başarı dileyen Aktar'a şu yanıtı verdi: "Amin buna ihtiyacımız var."
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:22
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