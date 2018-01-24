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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Herkes onları konuşuyor

    Herkes onları konuşuyor

    Küskün isimler Eren ve Selçuk, Terim’le tekrar havaya gird

    'ın Kayseri'de öne çıkan isimleri tartışmasız Eren ve Selçuk'tu. Rakip fileleri iki kez havalandıran Eren, bu sezon ilk gol sevinçlerini yaşarken, kazandığı hava toplarıyla da rekor kırdı. Yıldız futbolcu, Kayserispor karşısında bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla hava topu (10) kazanan forvet oldu. 66 dakika sahada kalan Selçuk ise oyunun iki yönünü kullandı. 2 kilit pas yapan kaptan, 1 top kapıp, 3 tehlikeli pozisyona da müdahale etti.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:50
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