Herkes onları konuşuyor
Küskün isimler Eren ve Selçuk, Terim’le tekrar havaya gird
Galatasaray'ın Kayseri'de öne çıkan isimleri tartışmasız Eren ve Selçuk'tu. Rakip fileleri iki kez havalandıran Eren, bu sezon ilk gol sevinçlerini yaşarken, kazandığı hava toplarıyla da rekor kırdı. Yıldız futbolcu, Kayserispor karşısında bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla hava topu (10) kazanan forvet oldu. 66 dakika sahada kalan Selçuk ise oyunun iki yönünü kullandı. 2 kilit pas yapan kaptan, 1 top kapıp, 3 tehlikeli pozisyona da müdahale etti.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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