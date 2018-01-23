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    23 Ocak 2018, Salı
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    'da o isim istifa etti!

    Galatasaray'da o isim istifa etti!

    , Serdar Güzelaydın'ın AŞ Yönetim Kurulundan istifa ettiğini açıkladı.

    'ın yeni başkanı , mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulunmuştu. Cengiz, A.Ş.'nin bulunan isimlerin istifalarını istemişti. Tam bu açıklamaların yapıldığı sırada Galatasaray, Güzelaydın'ın istifasını 'a bildirdi.

    İşte KAP'a yapılan açıklama:

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:46
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