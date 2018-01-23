Galatasaray'da o isim istifa etti!
Galatasaray, Serdar Güzelaydın'ın Sportif AŞ Yönetim Kurulundan istifa ettiğini açıkladı.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:46
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
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