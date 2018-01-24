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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Koşma, sprint at!

    Koşma, sprint at!
    Tudor'un idman metodunu değiştiren , koşu mesafeleri ile sprint oranları üzerine sistem kurdu. Yeni dönemde çok koşan değil çok sprint yapan bir takım için kolları sıvayan 'ın tecrübeli hocası, çalışmaları sıkı tutuyor. Terim, 9 bin metre mesafe kat eden futbolcu için 20, 10 bin metre mesafelerde de 35 sprint hesabı yaptı.

    Meyvelerini topluyor
    Geldiği günden itibaren sprint çalışmalarına önem veren Fatih Terim, meyvelerini toplamaya başladı. Rodrigues, önceki gün oynanan Kayserispor maçının 90 artı 1. dakikasında attığı golle hocasını haklı çıkardı. Uzatmalar olmasına rağmen attığı deparla rakibi zor durumda bırakan yıldız futbolcu, rakip fileleri de havalandırmayı başarmıştı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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