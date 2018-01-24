Koşma, sprint at!
Tudor'un idman metodunu değiştiren Fatih Terim, koşu mesafeleri ile sprint oranları üzerine sistem kurdu. Yeni dönemde çok koşan değil çok sprint yapan bir takım için kolları sıvayan Galatasaray'ın tecrübeli hocası, çalışmaları sıkı tutuyor. Terim, 9 bin metre mesafe kat eden futbolcu için 20, 10 bin metre mesafelerde de 35 sprint hesabı yaptı.
Meyvelerini topluyor
Geldiği günden itibaren sprint çalışmalarına önem veren Fatih Terim, meyvelerini toplamaya başladı. Rodrigues, önceki gün oynanan Kayserispor maçının 90 artı 1. dakikasında attığı golle hocasını haklı çıkardı. Uzatmalar olmasına rağmen attığı deparla rakibi zor durumda bırakan yıldız futbolcu, rakip fileleri de havalandırmayı başarmıştı.
Meyvelerini topluyor
Geldiği günden itibaren sprint çalışmalarına önem veren Fatih Terim, meyvelerini toplamaya başladı. Rodrigues, önceki gün oynanan Kayserispor maçının 90 artı 1. dakikasında attığı golle hocasını haklı çıkardı. Uzatmalar olmasına rağmen attığı deparla rakibi zor durumda bırakan yıldız futbolcu, rakip fileleri de havalandırmayı başarmıştı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
-
Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
-
Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Koşma, sprint at! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.