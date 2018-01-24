Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluktur

seçimli genel kuruldaten fazla oy toplayarak sarı-kırmızılı kulübünbaşkanı olanve yönetimi dün mazbatalarını aldı. Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yantılayan başkan, "Bizim amacımız, bize teslim edilen ruhu, bu insanların isteklerine uygun şekilde güçlendirmek. Boşa harcayacak bir saniyemiz bile yok" dedi. Kulübün kritik bir dönemden geçtiğinin altını çizen, "Bunları aşacağımızı düşünüyoruz. Sorunları halı altına süpüre süpüre bir hale gedik. Biz elimizi taşın altına koyduk. Kısa vadeli nakit akışını sağlamak için, emekçilere, sporculara sesleniyorum. Bize süre verin" diye konuştu.sürecinde eski başkanlardan destek gördüğünü bildiren, şampiyonlukla ilgili "G.Saray'ın önünde tek bir hedef vardır şampiyonluk. Türk sporunun ve futbolunun gelişmesi,düzeyine gelmesi için zirveye 10 takımın oynaması lazım. Rakipleriniz ne kadar güçlüyse sizde o kadar güçlenirsiniz" yorumunu yaptı.Başkan Cengiz, basın açıklaması sırasında flaş bir çağrıda bulundu. Cengiz, "Sportif AŞ'de yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimin tamamının istifa etmesini rica ediyoruz" dedi. Yeni başkanın isteğine ilk karşılığı veren Serdar Güzelaydın istifa ettiğini açıkladı.Transferle ilgili çalışmalar yapacaklarını kaydeden Mustafa Cengiz , Fatih Terim'le bunun üzerine konuştuklarını kaydedip "Fatih hoca bana İki mevkide transfer olursa çok iyi olur. Onlar da olmazsa biz aslanlar gibi devam ederiz' dedi" bilgisini paylaştı.Yenibaşkan Cengiz, maç için gittiği Kayseri'dekoreografi için hazırladığı kartonların stada alınmasını sağlamıştı. bununla ilgili de açıklama yapan başkan "beni sosyal medyada destekledi. Pankartları alınmamıştı. Kayseri emniyetiyle konuştum. Kendi kefaletimizle pankartları içeri aldırdık. Bizim taraftarımız -2 derecede gelen binlerce insan; bizi de utandırmadılar. Bizim taraftarımız bugüne kadar hiç sahaya inmedi. Koltuk yakmadı. Parçalamadı" diye konuştu.



Para mı ruh mu? (Mini yorum: Savaş Çorlu)

Mustafa Cengiz sürekli özgüven vurgusu yapıp Florya'da kolej havası olduğunu belirtse de tedirginliği hem yüzüne hem söylemlerine yansıdı. 2.5 senedeki 470 milyon TL zarara vurgu yapan Cengiz'in açıklamalarında birbirinden önemli sözleri vardı. Oyuncular ve kulüp çalışanlarına para için "Sabır göstersinler" mesajı iyi niyetli ama tartışma yaratacak bir açıklama. Daha önce 'G.Saray'ın sorunu para değildir' diyerek yola çıkan Mustafa Cengiz'in mazbatasını alır almaz özgüveni ama bir o kadar da korku yaşadığı yüzüne yansıdı. Kayseri maçında atılan goller sonrası kulübedeki kenetlenmeyi görünce "G.Saray ruhu bu işte" diyen Cengiz camiaya umut dolu mesajlar vermiş olsa da, önümüzdeki günlerde "Para mı, yoksa ruhu mu? ön planda olacak göreceğiz.