Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluktur
G.Saray için boşa harcayacak bir saniyeleri bile olmadığını söyleyen kulübün yeni 1 numarası, “Taşın altına elimizi sokmak için buradayız” dedi; taraftara transfer müjdesi verdi. Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür etti
Rakipler de güçlenmeli
Adaylık sürecinde eski başkanlardan destek gördüğünü bildiren Cengiz, şampiyonlukla ilgili "G.Saray'ın önünde tek bir hedef vardır şampiyonluk. Türk sporunun ve futbolunun gelişmesi, İspanya düzeyine gelmesi için zirveye 10 takımın oynaması lazım. Rakipleriniz ne kadar güçlüyse sizde o kadar güçlenirsiniz" yorumunu yaptı.
İstifa istedi, Güzelaydın bıraktı
Başkan Cengiz, basın açıklaması sırasında flaş bir çağrıda bulundu. Cengiz, "Sportif AŞ'de yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimin tamamının istifa etmesini rica ediyoruz" dedi. Yeni başkanın isteğine ilk karşılığı veren Serdar Güzelaydın istifa ettiğini açıkladı.
Terim 'Aslanlar gibi oynarız' dedi
Transferle ilgili çalışmalar yapacaklarını kaydeden Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le bunun üzerine konuştuklarını kaydedip "Fatih hoca bana İki mevkide transfer olursa çok iyi olur. Onlar da olmazsa biz aslanlar gibi devam ederiz' dedi" bilgisini paylaştı.
Taraftara övgü
Yeni başkan Cengiz, maç için gittiği Kayseri'de ultrAslan'ın koreografi için hazırladığı kartonların stada alınmasını sağlamıştı. bununla ilgili de açıklama yapan başkan "ultrAslan beni sosyal medyada destekledi. Pankartları alınmamıştı. Kayseri emniyetiyle konuştum. Kendi kefaletimizle pankartları içeri aldırdık. Bizim taraftarımız -2 derecede gelen binlerce insan; bizi de utandırmadılar. Bizim taraftarımız bugüne kadar hiç sahaya inmedi. Koltuk yakmadı. Parçalamadı" diye konuştu.
Para mı ruh mu? (Mini yorum: Savaş Çorlu)
Mustafa Cengiz sürekli özgüven vurgusu yapıp Florya'da kolej havası olduğunu belirtse de tedirginliği hem yüzüne hem söylemlerine yansıdı. 2.5 senedeki 470 milyon TL zarara vurgu yapan Cengiz'in açıklamalarında birbirinden önemli sözleri vardı. Oyuncular ve kulüp çalışanlarına para için "Sabır göstersinler" mesajı iyi niyetli ama tartışma yaratacak bir açıklama. Daha önce 'G.Saray'ın sorunu para değildir' diyerek yola çıkan Mustafa Cengiz'in mazbatasını alır almaz özgüveni ama bir o kadar da korku yaşadığı yüzüne yansıdı. Kayseri maçında atılan goller sonrası kulübedeki kenetlenmeyi görünce "G.Saray ruhu bu işte" diyen Cengiz camiaya umut dolu mesajlar vermiş olsa da, önümüzdeki günlerde "Para mı, yoksa ruhu mu? ön planda olacak göreceğiz.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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