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    23 Ocak 2018, Salı
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    koşulara başladı

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> koşulara başladı

    'in 19. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tedavileri süren Bafetimbi ve 'ın takımdan ayrı koşu yaptığı, Fernando Reges'in ise kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve adaptasyon çalıştığı bildirildi.

    Dün oynanan Kayserispor maçında forma giyen oyuncuların salonda yenileme çalışması yaptığı Galatasaray'da diğer oyuncuların ısınma hareketleri ile başladıkları idmanı kuvvet çalışması ile sonlandırdıkları belirtildi.

    Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:24
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