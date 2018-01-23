Gomis koşulara başladı
Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tedavileri süren Bafetimbi Gomis ve Ahmet Çalık'ın takımdan ayrı koşu yaptığı, Fernando Reges'in ise kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve adaptasyon çalıştığı bildirildi.
Dün oynanan Kayserispor maçında forma giyen oyuncuların salonda yenileme çalışması yaptığı Galatasaray'da diğer oyuncuların ısınma hareketleri ile başladıkları idmanı kuvvet çalışması ile sonlandırdıkları belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 18:24
-
Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
-
Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
-
F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
Gomis koşulara başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.