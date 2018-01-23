Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tedavileri süren Bafetimbi Gomis ve Ahmet Çalık'ın takımdan ayrı koşu yaptığı, Fernando Reges'in ise kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve adaptasyon çalıştığı bildirildi.

Dün oynanan Kayserispor maçında forma giyen oyuncuların salonda yenileme çalışması yaptığı Galatasaray'da diğer oyuncuların ısınma hareketleri ile başladıkları idmanı kuvvet çalışması ile sonlandırdıkları belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.