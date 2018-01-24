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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ödemeler pazartesi

    Ödemeler pazartesi
    Başkanı Mustafa Cengiz'in, geçtiğimiz pazar günü teknik direktör Fatih Terim'le bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmede futbolculara yapılacak ödemelerle ilgili konuşulduğu belirtildi. Cengiz'in, 4.9 milyon euro'nun önümüzdeki pazartesi günü futbolculara ödeneceği konusunda söz verdiği iddia edildi.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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