Ödemeler pazartesi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, geçtiğimiz pazar günü teknik direktör Fatih Terim'le bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmede futbolculara yapılacak ödemelerle ilgili konuşulduğu belirtildi. Cengiz'in, 4.9 milyon euro'nun önümüzdeki pazartesi günü futbolculara ödeneceği konusunda söz verdiği iddia edildi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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